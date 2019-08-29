Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля

Российское Минэкономразвития составило уточненный прогноз по поводу изменения курса американской валюты, при этом ряд показателей ухудшился. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из консервативного сценария, курс рубля превысит показатель в 70 рублей за $1 в 2023 году. В этом году ожидается, что он составит 65,4 руб., в следующем — 68,7 руб. В 2021 году он превысит 69 рублей. Цена нефти при таком сценарии снизится с $62,2 за баррель в нынешнем году до $45,9 за баррель в 2024 году.

Ранее сообщалось, что курс евро превысил 74 рубля.