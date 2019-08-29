Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля
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Российское Минэкономразвития составило уточненный прогноз по поводу изменения курса американской валюты, при этом ряд показателей ухудшился. Об этом сообщает ТАСС.
Как следует из консервативного сценария, курс рубля превысит показатель в 70 рублей за $1 в 2023 году. В этом году ожидается, что он составит 65,4 руб., в следующем — 68,7 руб. В 2021 году он превысит 69 рублей. Цена нефти при таком сценарии снизится с $62,2 за баррель в нынешнем году до $45,9 за баррель в 2024 году.
Ранее сообщалось, что курс евро превысил 74 рубля.