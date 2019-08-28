МЭР спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Минэкономразвития составил прогноз курса доллара до 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы министерства.

Так, среднегодовой курс национальной валюты, согласно предположениям, поднимется выше 70 рублей за $1.

Согласно консервативному сценарию, среднегодовой курс рубля составит 65,4 рубля за $1 в 2019 году; 68,7 рубля за $1 в 2020 году; 69,3 рубля за $1 в 2021 году; 69,8 рубля за $1 в 2022 году; 70,1 рубля за $1 в 2023 году; 70,5 рубля за $1 в 2024 году.

При этом цена нефти будет понижаться с $62,2 за баррель в 2019 году до $45,9 за баррель в 2024 году.

В прогноза также представлен базовый сценарий, который послужил его основой . В нем также понижен прогноз по цене нефти.

Ранее МЭР спрогнозировало ускорение инфляции в ноябре.