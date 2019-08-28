МЭР спрогнозировало курс доллара до 2024 года
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Минэкономразвития составил прогноз курса доллара до 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы министерства.
Так, среднегодовой курс национальной валюты, согласно предположениям, поднимется выше 70 рублей за $1.
Согласно консервативному сценарию, среднегодовой курс рубля составит 65,4 рубля за $1 в 2019 году; 68,7 рубля за $1 в 2020 году; 69,3 рубля за $1 в 2021 году; 69,8 рубля за $1 в 2022 году; 70,1 рубля за $1 в 2023 году; 70,5 рубля за $1 в 2024 году.
При этом цена нефти будет понижаться с $62,2 за баррель в 2019 году до $45,9 за баррель в 2024 году.
В прогноза также представлен базовый сценарий, который послужил его основой . В нем также понижен прогноз по цене нефти.