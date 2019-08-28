Красноярский край отправит в Монголию 38 млн яиц

Красноярский край экспортирует в Монголию 38 млн штук яиц в 2019 году, сообщает NewsLab.

В региональном управлении Россельхознадзора, заявили, что инспекторы подготовили и проверили 302 тыс. штук куриных яиц.

Под контролем специалистов Управления Россельхознадзора уже экспортировано для использования на внутреннем рынке Монголии 24 партии — 9,9 млн штук куриных яиц. Всего в течение текущего года на основании разрешения Россельхознадзора планируется экспортировать в указанное государство 38 млн штук.