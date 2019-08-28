Коломойский призвал к частичному снятию санкцию с России

Олигарх Игорь Коломойский в интервью украинским СМИ заявил, что Украине необходимо снять с России часть санкций, которые были введены из-за сложившейся ситуации вокруг Донбасса.

Он отметил, что стоит разделять вопрос Крыма и вопрос Донбасса. Олигарх считает должным сохранить украинскую позицию по полуострову, но при этом отменить ограничительные меры, введенные в отношении России.

Именно такая позиция, по мнению олигарха, была бы наиболее выгодной для Украины. Такой механизм уступок может помочь Украине в будущем вернуть Крым.

«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», — прокомментировал он.

Ранее Коломойский назвал двух кандидатов на пост премьера Украины.