Названа дата запуска третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»

В пресс-службе московского аэропорта «Шереметьево» назвали дату открытия новой взлетно-посадочной полосы, сообщает РИА «Новости».

В настоящее время дата запуска запланирована на 1 сентября, на День знаний.

«Шереметьево» запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево могут сократить число голосовых объявлений.

Также стало известно, что черный лебедь появился на ВПП в Шереметьево.