Hill: Трамп собирается объяснить нестабильную экономику теорией заговора

Президент США Дональд Трамп на митинге в Нью-Гемпшире заявил американцам, что на выборах в 2020 году они должны будут проголосовать за него, в независимости от того, любят они его или ненавидят. Об этом пишет The Hill.

По мнению автора, заявления Трампа напоминают угрозы, которые он делает из-за того, что отчаялся. Это может быть связано с экономическим спадом или даже рецессией в следующем году, на которые указывают многочисленные признаки. Однако такое положение дел сведет на нет шансы Трампа на переизбрание. Автор подчеркивает, что с 1950 года в США произошло десять спадов в экономике. Девять из них начинались при республиканской администрации и означали для главы государства гибель.

Согласно материалу, Трамп планирует объяснить нестабильную экономику при помощи теории заговора. При этом он хочет превратить экономическую проблему в социальную. Он предупреждает своих сторонников о заговоре, в котором участвуют демократы, новостные СМИ, предсказывающие рецессию экономисты и ФРС, которая отказывается еще больше сокращать процентную ставку. Именно они якобы пытаются избавиться от Трампа из-за плохих экономических показателей и подрыва экономической уверенности.