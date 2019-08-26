«Победа» может перевести в Шереметьево часть рейсов после строительства 7-го терминала G

«Победа» может перевести часть столичных рейсов из Внуково в Шереметьево после строительства в периметре аэропорта седьмого терминала G, заявил в понедельник гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Мы сейчас работаем очень плотно, мы еженедельно встречаемся — с акционерами, с генеральным директором «Шереметьево», — заявил он в интервью «Интерфаксу».

Коллеги верят в нашу стратегию и строят терминал с учетом наших планов, в том числе по транзиту, подчеркнул Савельев.

По его словам, этот терминал может быть использован лоукостером «Победа».

Савельев заметил, что «Победа» не уйдет из «Внуково» полностью. При этом, пояснил глава крупнейшего российского авиаперевозчика, «какие-то рейсы для код-шеринга с «Аэрофлотом» мы, возможно, переведем».

«Это мировая практика, это пока лучший опыт, который мы видели за рубежом, — отметил Савельев. — И мы сейчас с консультантами прорабатываем вопрос, как это можно сделать. Это не значит, что на 100% будет так, но это вопрос, который мы обсуждаем достаточно интенсивно».