Путин взволнован медленным ростом реального дохода граждан

Президент России Владимир Путин заявил о беспокойстве медленным ростом дохода граждан, сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.

Согласно данным Росстата, ВВП РФ по итогам первого полугодия 2019 года вырос на 0,7% в годовом выражении. При этом реальные доходы увеличиваются медленно. По мнению президента, такие темпы роста экономики России являются неудовлетворительными.

«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может», — заявил Путин.

Он высказался о необходимости поиска дополнительных решений для более устойчивого и динамичного роста.

Ранее рост ВВП РФ в I полугодии предварительно составил 0,7%.