Путин потребовал сделать экономический рост России более устойчивым

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с главами Минфина, МЭР и ЦБ заявил, что темпы роста экономики России являются неудовлетворительными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и более динамичным.

Он отметил, что темпы роста являются положительными, но динамика «удовлетворить не может».

Путин заявил, что участники совещания обсудят, какие необходимы решения.