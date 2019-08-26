Основной индекс Гонконгской биржи упал на 3,12%

Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением основного индекса на фоне роста напряженности в «торговой войне» между Китаем и США, передает РИА «Новости».

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов к 9.35 (4.35 мск) упал на 3,12%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.

До этого стало известно, что Трамп пообещал поднять пошлины на импорт из Китая. Уточняется, что денежный сбор увеличится до 30%.