Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли Индии и Китая в разрешении вопросов мировой экономики и политики. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Москва не представляет эффективность в разрешение глобальных экономических и политических вопросов без участия этих стран.

Песков также назвал Индию и Китай крупнейшими странами мира. Представитель Кремля отметил, что такие условия необходимы взаимодействие между странами имело конечную цель.

Ранее сообщалось, что Песков оценил степень проработки нового саммита «нормандской четверки».