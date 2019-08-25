Песков оценил важность участия КНР и Индии в вопросах глобальной экономики
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли Индии и Китая в разрешении вопросов мировой экономики и политики. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что Москва не представляет эффективность в разрешение глобальных экономических и политических вопросов без участия этих стран.
Песков также назвал Индию и Китай крупнейшими странами мира. Представитель Кремля отметил, что такие условия необходимы взаимодействие между странами имело конечную цель.
Ранее сообщалось, что Песков оценил степень проработки нового саммита «нормандской четверки».