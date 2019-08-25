Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать некоторые объемы нефти
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Французский лидер Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу разрешить продавать Ирану ограниченные объемы нефти. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, глава Франции предложил такую идею в обмен на соблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Кроме того, по мнению Макрона, такая мера поспособствует уменьшению напряженности в Персидском заливе, а также возвращению к переговорам в сфере разработки ракет.
Однако в агентстве полагают, что Трамп не примет предложение Макрона.
Ранее лидеры G7 высказались против обладания Ираном ядерного оружия.