Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать некоторые объемы нефти

Французский лидер Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу разрешить продавать Ирану ограниченные объемы нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, глава Франции предложил такую идею в обмен на соблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Кроме того, по мнению Макрона, такая мера поспособствует уменьшению напряженности в Персидском заливе, а также возвращению к переговорам в сфере разработки ракет.

Однако в агентстве полагают, что Трамп не примет предложение Макрона.

Ранее лидеры G7 высказались против обладания Ираном ядерного оружия.