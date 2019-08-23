Возможное сокращение рабочей недели прокомментировали в Совфеде

Глава социального комитета Совета Федераций Валерий Рязанский прокомментировал идею сокращения рабочей недели, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, обсуждать перспективы перехода на 4-дневную рабочую неделю стоит лишь по итогам национальных проектов, которые будут реализовываться до 2024 года.

«Я бы рассматривал этот вопрос после анализа реальных результатов исполнения национальных проектов», - сказал Рязанский.

Также он отметил, что нужно отдельно рассмотреть условия работников бюджетной сферы и выяснить, как это будет работать в их случае. Речь идет, например, об учителях и врачах.

Уточняется, что национальные проекты будут осуществлять в различных сферах: от социальной до сферы цифровизации, а также эффективности вложения средств в дорожную инфраструктуру.

Впервые с предложением о сокращении рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России с целью урегулирования времени труда и отдыха. Эта идея вошла в пятерку самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.