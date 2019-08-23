Компания Hasbro приобрела права на «Свинку Пеппу» за $4 млрд

Американский производитель игрушек Hasbro заявила приобретении медиакомпании Entertainment One (eOne), которой в том числе принадлежат права на знаменитый детский мультсериал «Свинка Пеппа». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Hasbro.

Как отмечается, Hasbro объявил о соглашении в четверг, 22 августа. Сделка обошлась американскому производителю в 3,3 млрд ($4 млрд), при этом акционеры eOne заработают по 5,6 ($6,8) наличными за акцию. В результате премия достигнет 31% по сравнению со средней стоимостью акций компании за предыдущие 30 дней.

Ранее сообщалось, что Disney и Netflix решили воссоединиться.