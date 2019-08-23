В Совфеде прокомментировали идею 4-дневной рабочей недели

Глава социального комитета Совета Федераций Валерий Рязанский прокомментировал идею сокращения рабочей недели, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что говорить о перспективах перехода на 4-дневную рабочую неделю имеет смысл лишь по итогам реализации национальных проектов. Также стоит отдельно рассмотреть условия работников бюджетной сферы, например учителей и врачей.

«Я бы рассматривал этот вопрос после анализа реальных результатов исполнения национальных проектов», - сказал Рязанский.

При этом отмечается, что нацпроекты будут исполняться до 2024 года. Их будут осуществлять в различных сферах: от социальной до сферы цифровизации, а также эффективности вложения средств в дорожную инфраструктуру.

По его мнению, стоит рассматривать это нововведение как перспективу.

Ранее Медведев поручил Минтруду огласить позицию по 4-дневной рабочей неделе.