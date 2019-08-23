Россия снова разрешила поставки арахиса из США
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Россельхознадзор возобновит поставки американского арахиса на территорию России. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что поставлять орехи начнут с 26 августа.
В ведомстве заявили, что возобновление поставок происходит в случае соблюдения требований к качеству и безопасности арахиса и продуктов переработки, а также карантинных фитосанитарных требований.
Импорт орехов из США был ограничен с 1 мая 2015 года. Тогда причиной стало превышения предельно допустимого уровня содержания кадмия в 1,5 раза.
Ранее сообщалось, что Россия вернула Китаю почти 20 тонн токсичного арахиса.