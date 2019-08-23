Россия снова разрешила поставки арахиса из США

Россельхознадзор возобновит поставки американского арахиса на территорию России. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что поставлять орехи начнут с 26 августа.

В ведомстве заявили, что возобновление поставок происходит в случае соблюдения требований к качеству и безопасности арахиса и продуктов переработки, а также карантинных фитосанитарных требований.

Импорт орехов из США был ограничен с 1 мая 2015 года. Тогда причиной стало превышения предельно допустимого уровня содержания кадмия в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что Россия вернула Китаю почти 20 тонн токсичного арахиса.