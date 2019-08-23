Россияне дали оценку четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели, противоположного мнения придерживается меньше трети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Так, 49% положительно оценили предложение, 31% выступили против сокращения рабочих дней, 20% затруднились дать ответ.

Отмечается, что свободный от труда день большинство опрошенных (33%) планируют проводить с семью и детьми, 20% будут искать дополнительную работу, 16% отдыхать, 15% заниматься самообразованием. Остальные респонденты собираются заниматься делами по дому (7%), активным отдыхом (7%), хобби (4%), здоровьем (2%), а также посвятить время культурным мероприятиям и путешествиям (2%).

Согласно данным опроса, 76% россиян заявили, что могли бы справиться со своими трудовыми обязанностями за четыре дня.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду огласить позицию по 4-дневной рабочей неделе.