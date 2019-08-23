Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара
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Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».
По их словам, пока Катар наращивает мощности по производству СПГ, Украине следует покупать газ у российской компании «Газпром».
Эксперты отметили, что основной экспорт СПГ из Катара идет в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Специалисты подчеркнули, что украинскому государству следует наладить отношения с «Газпромом», чтобы тот продолжил поставлять газ в ЕС по газопроводу через Украину.
Контракт на транзит газа из России через Украину истекает в коне 2019 года.
Ранее сообщалось, что Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу, уступая лишь Катару.