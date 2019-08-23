Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара

Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По их словам, пока Катар наращивает мощности по производству СПГ, Украине следует покупать газ у российской компании «Газпром».

Эксперты отметили, что основной экспорт СПГ из Катара идет в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Специалисты подчеркнули, что украинскому государству следует наладить отношения с «Газпромом», чтобы тот продолжил поставлять газ в ЕС по газопроводу через Украину.

Контракт на транзит газа из России через Украину истекает в коне 2019 года.

Ранее сообщалось, что Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу, уступая лишь Катару.