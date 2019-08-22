В «Роснефти» не стали комментировать предложение Минфина по налогу на попутный газ

«Роснефть» не обсуждает в прессе вопросы, находящиеся в проработке в федеральных ведомствах, включая вопрос об инвестиционном соглашении по стимулированию развития Приобского лицензионного участка.

Об этом в четверг заявил представитель ПАО «НК «Роснефть».

Ранее в СМИ появились сообщения о предложении Минфина увеличить НДПИ на попутный нефтяной газ для компенсации выпадающих доходов бюджета при предоставлении льгот для Приобского нефтяного месторождения.

«Да, это действительно наше предложение. Оно связано исключительно с принятым решением о новой льготе для Приобского месторождения. Цена этой льготы — 60 млрд рублей в год (при цене нефти в диапазоне $55-60 за баррель). При этом на долю ФНБ из них придётся 28 млрд, в то время как на базовые доходы бюджета — 32 млрд рублей», — сказал заявил глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.