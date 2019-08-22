Минфин объяснил необходимость повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов прокомментировал данные о том, что ведомство может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль страны, чтобы компенсировать 600 млрд руб., не поступающие в бюджет из-за налоговых льгот «Роснефти» и «Газпром нефти». Об этом сообщает «Интерфакс».

Чиновник подтвердил, что такое предложение было сделано и связано с тем, что другого выхода в Минфине не видят. В данном случае речь идет о доходах, которые предусмотрены как средства финансирования нацпроектов.

«Их нельзя просто отдать, нужно искать компенсацию, чтобы в полном объеме была возможность финансировать уже учтенные в бюджете расходные обязательства», — заявил Сазанов.

Ранее сообщалось, что Минфин может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль для того, чтобы компенсировать затраты в 600 млрд руб., которые не поступают в бюджет из-за налоговых льгот «Роснефти» и «Газпром нефти», занимающихся разработкой Приобского месторождения.