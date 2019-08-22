Медведев поручил Минтруду огласить позицию по 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен предоставить свою позицию, касающуюся перспективы введения четырехдневной рабочей недели в России. С советующим поручением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают «Известия».

Отмечается, что в ведомстве должны рассмотреть нововведение с точки зрения влияния на экономику и социальную сферу. Также в обсуждении вопроса должны принять участие Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей.

В Минтруде не дали комментариев о ходе исполнения поручения.

Кроме того, эксперты заявляют, что может упасть производительность труда, а также ВВП примерно на 20%.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не поднимался вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю.