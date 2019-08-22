«Ъ»: Минфин обдумывает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль

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Минфин может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль для того, чтобы компенсировать затраты в 600 млрд руб., которые не поступают в бюджет из-за налоговых льгот «Роснефти» и «Газпром нефти», занимающихся разработкой Приобского месторождения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным ведомства, потери в 600 млрд руб. отрасль понесет за десять лет.

«Для их компенсации…министерство рассматривает дополнительное повышение НДПИ (Налога на добычу полезных ископаемых. – Газета.Ru) на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ», — говорится в материале.

Издание не располагает данными о необходимом объеме повышения налога и его размере нет.

Ранее Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике.