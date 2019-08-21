Премьер Польши подтвердил намерение Варшавы потребовать репарации от Германии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава планирует потребовать выплату репарации от Германии за ущерб, которая ФРГ причинила в ходе Второй мировой войны. Об этом передает ТАСС.

Политик сообщает, что на данный момент Польша не получила от Германии соразмерной с другими странами, пострадавшими от фашистов, выплат по репарациям.

«Это несправедливо и это не должно так оставаться», — подчеркивает Моравецкий.

По словам премьера, свыше около 6 млн поляков погибли и свыше 1 тысяч польских деревень было уничтожено в ходе войны.

Моравецкий в связи с этим отмечает, что сумма, которую потребует польская сторона от ФРГ, подвергнется серьезной оценке.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны «минимальной».