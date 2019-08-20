Трамп рассказал о необходимости противостояния США и Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что противостояние американский и китайской сторон было необходимо, передает Reuters.

По мнению главы США, он решил, что именно американская сторона будет противостоять КНР в торговой войне. Он отметил, что не знает хорошо или плохо поступил.

«Кто-то должен был взять на себя Китай», — добавил Трамп.

Он подчеркнул, что несмотря на разногласия, китайская сторона все еще хочет заключить сделку с США.

Ранее The National Interest усомнился в стремлении Китая к валютной войне с США.