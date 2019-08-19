В Минэкономразвития заявили о резком ускорении роста ВВП

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В Минэкономразвития проинформировали о резком росте ВВП в июле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что об этом свидетельствует обзор ведомства «Картина деловой активности. Август 2019 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в июле рост ВВП ускорился до 1,7% год к году», — говорится в заявлении.

Уточняется, что данные за семь месяцев этого года свидетельствуют о темпах роста ВВП 0,9% год к году.

Ранее сообщалось, что рост ВВП России в первом полугодии составил, по предварительным данным, 0,7%.