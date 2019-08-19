Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям. Исследование опубликовало РИА «Новости».

Уточняется, что специалисты использовали за основу цены на АИ-92, опираясь на сведения Росстата. Также везде учитывалась среднемесячная зарплата жителей.

Выяснилось, что россиянин выгоднее всего может заправиться в Ямало-Ненецком автономном округе, в столице страны и в Ненецком автономном округе. Как отмечается, на среднероссийскую зарплату на заправках, расположенных на этих территориях, можно купить от 1600 литров до 2080 литров бензина в месяц.

Согласно исследованию, россиянам не выгодно покупать бензин на Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что бензин в России снова подорожал.