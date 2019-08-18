Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил об уничтожении властями производства страны. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его словам, Украина теряет остатки производства и научно-технических достижений из-за закупки импортного оборудования и техники.

«В последние годы вместо украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники власть закупает импортные аналоги, убивая свое производство и научно-техническое будущее страны», — написал Мураев.

В качестве примера депутат привел ситуацию с Харьковским КБ по машиностроению имени Морозова, который находится на грани ликвидации из-за решений минобороны.

Ранее Мураев заявил, что правительство Украины покупает импортный уголь вместо того, чтобы вкладывать средства в украинские предприятия.