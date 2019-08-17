Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах

Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

Как отмечается, американский президент провел переговоры по многосторонней телефонной связи с главами банков.

В тот же день промышленный индекс Dow Jones упал на 801 пункт (3,05%) и зафиксировался на отметке 25478.91. Индекс S&P 500, в состав которого входят 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 80,13 пункта (2,74%) до уровня 2846,19 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ лишился 242,42 пункта (3,02%) и находится на отметке 7773,9. Известно, что это был самый крупный суточный обвал в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Трамп оценил состояние экономики США.