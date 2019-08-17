Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины

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Американский Госдеп распространил доклад с оценкой украинской налоговой политики, передает РИА «Новости».

Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.

«Не все ассигнования на государственные предприятия и доходы были отражены в общедоступных документах». – говорится в материалах.

Уточняется, что также у ведомства есть вопросы к тому, как на Украине выдаются контракты и лицензии на добычу природных ресурсов. При этом аудит крупных госпредприятий стал лучше.

Ранее ответственный за экономическое направление в штабе Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах Украины, Даниил Гетманцев заявил, что администрация нового президента планирует продвигать налоговую реформу.