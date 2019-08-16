Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, в рацион питания работников предложили включить продукты для так называемого здорового перекуса.

Сообщается, что к ним относятся йогурты с содержанием жира менее 2,5%, овощная соломка, яблочные чипсы, зерновые батончики и прочие продукты.

Также работодателям посоветовали проводить тематические дни и акции по популяризации здорового питания и обучать работников его основам.

Ранее Минздрав назвал регионы России, где больше всего страдали от ожирения в 2018 году.