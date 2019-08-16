США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд

Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь. Об этом пишет Politico со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, проект подготовлен в бюджетном управлении Белого дома. По данным документа, расходы агентства по международному развитию США (USAID) будут сокращены на $2,4 млрд, программа международной помощи, которая осуществляется в рамках госдепа, — на $2 млрд.

Предполагается, что поправки к бюджету будут направлены в конгресс в начале следующей недели. В течении 45 дней законодатели смогут рассмотреть вопрос об одобрении или отказе предложения.

Ранее сообщалось, что Трамп договорился с конгрессом по госдолгу.