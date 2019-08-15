Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти» до уровня «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило в среду кредитный рейтинг компании «Башнефть» до уровня «BBB», прогноз «Стабильный».

Высокий уровень интеграции «Башнефти» в бизнес-процессы материнской компании ПАО «НК «Роснефть» названа агентством в качестве одной из причин повышения рейтинга «Башнефти».

Fitch высоко оценивает кредитное качество «Роснефти». НК демонстрирует низкие операционные затраты, комфортный уровень обеспеченности запасами и высокий уровень финансовой стабильности, считают аналитики агентства.

Особо отмечается и существенное снижение долга «Роснефти» в 2018 году. Реализацию этой задачи НК обозначала ранее в качестве одного из своих приоритетов.

Агентство ожидает сохранения долговой нагрузки компании на уровне показателей международных мейджеров, таких как BP (кредитный рейтинг – «A») и Eni (кредитный рейтинг – «А-»).

«Роснефть» публично сообщила о том, что снижение долга является для компании одним из основных приоритетов, в связи с чем мы прогнозируем, что уровень долговой нагрузки останется ниже 3х в среднесрочной перспективе», - отмечается в отчете Fitch. Этот показатель долговой нагрузки является комфортным (аналогичные показатели у BP и Eni).

«Роснефть» в данный момент напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств «большой тройки» (Fitch [через ПАО АНК «Башнефть»], Moody's и S&P).

В конце июля в своем отчете другое международное агентство Moody's также указало позитивные показатели по снижению долга и сильный бизнес-профиль «Роснефти». Moody's отметило, что ожидает дальнейшего постепенного снижения компанией финансового долга и задолженности по предоплатам, а также поддержания высокого уровня ликвидности, в том числе через сильный операционный денежный поток.