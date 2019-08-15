Лавров назвал сроки внедрения электронных виз в России

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, когда в России могут внедрить использование электронных виз. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, электронные визы для иностранных граждан для въезда в Россию запланировали ввести через полтора года.

Как отмечает Лавров, данная мера поможет стимулировать развитие туризма, в том числе и экологического.

Российский министр также сообщает, что с осени 2019 года электронные визы для иностранцев станут действовать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что Россия и Япония ведут переговоры по смягчению визового режима.