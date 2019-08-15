Жители России назвали справедливую зарплату

Россияне оценили справедливую зарплату в 66 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса.

По мнению исследователей, это достаточная сумма для удовлетворения потребностей на достойном уровне, а также для того, чтобы не отказывать себе в покупках и откладывать деньги.

Отмечается, что медианное значение оценки справедливой зарплаты составляет примерно 50 тыс. рублей, что означает, что половина респондентов назвали большую сумму, а половина меньшую.

Оценка справедливой заработной платы зависела от пола, возраста, уровня образования, дохода и проживания.

Так, для опрошенных от 18 до 30 лет справедливая оплата труда оценивалась в 56,2 тыс. рублей, для людей от 40 до 50 в 67,2 тыс. рублей.

Кроме того, мужчины называли сумму в 68,6 тыс. рублей, а женщины в 64,2 тыс.

Россияне, получившие среднее и неполное среднее образование, заявляли о справедливой зарплате в размере 61,1 тыс. рублей, а граждане с высшим образованием в размере 68,4 тыс.

По мнению жителей Москвы, справедливая зарплата составляет 99 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока – 77 тыс., Хабаровска – 75 тыс.

Опрос проводился в 37 городах России с населением больше 500 тыс. человек методом телефонного опроса.

Ранее были названы регионы с наибольшей долей семей среднего класса.