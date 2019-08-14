Сенатор отреагировала на предложение о запрете эксплуатации старых машин

В Совфеде предложение о запрете эксплуатации старых машин назвали жестоким. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы бюджетного комитета верхней палаты парламента Елену Перминову.

«У нас много граждан ездят на достаточно старых и даже древних автомашинах, которые являются для них не только единственным средством передвижения, но, возможно, и заработка», — заявила Перминова.

По словам сенатора, не все в России могут позволить себе новые «Мерседесы».

Ранее сообщалось, что в Мособлдуме выступили за запрет эксплуатации старого общественного транспорта.