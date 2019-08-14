Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом»

В отчете российского газового холдинга «Газпром» по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору «Газпрома» и «Нафтогаза», об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, слушания по делу запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года. Они пройдут в Швеции.

Решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа были вынесены в декабре 2017 года и феврале 2018 года.

Ранее «Нафтогаз» предложил «Газпрому» встретиться.