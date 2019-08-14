В Кремле прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе

В администрации президента России не обсуждают переход россиян на четырехдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что администрация знает о существовании данных идей, однако пока не обсуждает их.

«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — сказал Песков.

Ранее с данной инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Согласно предложению, сокращение трудовых будней не будет влиять на размер зарплаты.