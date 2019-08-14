Песков прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не поднимался вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что администрация знает о существовании данных инициатив, однако пока не обсуждает их.

«Мы знаем, что есть такие инициативы, мы знаем, что они вводятся, предлагаются, но пока в администрации это никак не обсуждается», — сказал Песков.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением сократить рабочую неделю.