Путин провел рабочую встречу с главой ВТБ Костиным

Президент Владимир Путин провёл в среду рабочую встречу с главой Банка ВТБ Андреем Костиным.

Глава государства предложил обсудить реакцию банковской сферы на переход строительной отрасли на новую систему работы.

«С 1 июля новый закон действует, новые правила. Но пока мы видим позитивный результат этой работы, — ответил Костин. — Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то полторы тысячи счетов на сумму свыше шести миллиардов. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тысяч счетов».

«Активно идёт работа с самими застройщиками по системе проектного финансирования. Здесь уже у нас открыто 1800 счетов застройщиков и 50 проектов подписано на сумму 220 миллиардов рублей, и ещё на 200 миллиардов рублей у нас в работе. То есть это те деньги, которые пойдут непосредственно на строительство жилья для тех людей, которые потом будут открывать эскроу-счета. Поэтому работа идёт, и, что мне кажется позитивным, мы видим, что это не приводит к удорожанию строительства. Поэтому я думаю, что мы справимся с этой задачей. Пока проблем не вижу, честно говоря, в этой области», — отметил глава ВТБ.

По словам Костина, сфера ипотечного кредитования «чувствует себя хорошо». «Никаких «мыльных пузырей» мы тут не видим. У банка сегодня [ипотечный] портфель полтора триллиона. За первое полугодие он прирос на 300 миллиардов – это 120–130 тысяч новых кредитов. Примерно на четверть увеличение по сравнению с прошлым годом. Довольно быстрый рост. Но спрос продолжает быть стабильным», — подчеркнул Костин.

Глава ВТБ рассказал, что «по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9 процента». «Но мы видим, что в перспективе, – Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, – мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года», — пояснил Костин.

В банке следят за дискуссией между кабмином и ЦБ по поводу потребительского кредитования. На этом фоне в ВТБ «уже не выдают кредиты, может, наиболее проблемным заёмщикам», рассказал Костин. Тем не менее, по его словам, «прежде всего, банки должны быть с человеческим лицом, они должны всегда поворачиваться в сторону людей, ... если, конечно, речь не идёт о мошенничестве или ещё о каких-то вопросах».