Песков поставил под сомнение существование ВТО без США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможный выход США из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, существование ВТО будет под вопросом, если США выйдет из нее.

«В любом случае, это внутреннее дело США», — подчеркнул Песков.

Он также напомнил, что Россия является членом Всемирной торговой организации.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что США может выйти из ВТО.