Рубль снижается к доллару и евро

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В среду, 14 августа, рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов. Об этом сообщает RT.

Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек.

Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.

Ранее сообщалось, что цены на нефть снижаются.