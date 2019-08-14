Цены на нефть снижаются

В среду, 14 августа, мировые цены на нефть начали снижаться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $60,64 за баррель, снизившись на 1,08%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 1,33%, и составила $56,35 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США неожиданно увеличились на 3,7 миллиона баррелей за прошедшую неделю.

Ранее сообщалось, что цена за нефть Brent впервые за неделю превысила $60.