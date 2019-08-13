Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению экспертов, это происходит на фоне падения спроса на активы развивающихся рынков.

Отмечается, что доллар по расчетам на «завтра» на 10.04 мск повышался на 20 копеек и составил 65,61 рубля.

Уточняется, что курс евро увеличился до 73,43 рублей, поднявшись на 8 копеек.

Кроме того, нефть снизилась на 0,6%, до 58,23 доллара за баррель по марке Brent.

Ранее сообщалось, что рост ВВП России в I полугодии предварительно составил 0,7%.