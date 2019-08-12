Развожаев попросил Путина создать программу строительства жилья в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе объемом 12,2 млрд рублей. Об этом речь зашла в ходе рабочей встречи, которая состоялась в понедельник, передает ТАСС.

«Один важный проблемный вопрос, который хотел бы поднять, Владимир Владимирович, - это, конечно же, жилье, - сказал врио главы Севастополя. - Здесь я считаю, что без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем». Он уточнил, что для того, чтобы выровнять ситуацию и построить 270 тысяч квадратных метров, необходимо порядка 12,2 миллиарда рублей. «Конечно, не за один год, мы просто и расходовать столько не сможем», - добавил Развожаев.

Чиновник отметил, что в Севастополе строится огромное количество новых больниц, современных высокотехнологичных центров, школ, детских садиков. Однако, по его словам, приезжающим на работу специалистам негде жить. «Сейчас у нас по тем объектам, которые будут вводиться в ближайшее время, уже прогнозируемый дефицит - около 2670 специалистов, - сказал Развожаев. - И, конечно же, наши специалисты, севастопольцы, которые всегда жили в городе, работали в социальной сфере и которые не могли пользоваться в течение длительного времени теми жилищными программами, которые были в Российской Федерации - на сегодняшний момент это порядка 2 200 специалистов, - должны улучшить свои жилищные условия».

По оценке врио губернатора, если в год выделять по 2-3 млрд рублей, программу можно будет реализовать до 2024 года.