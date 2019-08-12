В России сократилось число госкомпаний

Количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, а в компаниях с госучастием – на 30% с 2016 по 2019 год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что общее количество хозяйствующих субъектов госсобственности сократилось с 65,5 тыс. до 59,6 тыс. за 3 года.

Кроме того, стало меньше коммерческих компаний и предприятий с госучастием. Так, общее количество акционерных обществ, акции которых принадлежат государству, сократились более чем на 30%, с 1557 до 1084.

Число госпредприятий на конкурентных рынках стало значительно меньше. В сфере обрабатывающих производств в 3 раза, в сфере оптовой, розничной торговли и ремонта — на 42,7%, в строительстве — на 33,5%.

Также сократилось число госпредприятий в сферах сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства на 19,4%, здравоохранения и социальных услуг почти на 18%, образования — на 7,5%, культуры, спорта и отдыха — чуть больше чем на 5%.

Ранее эксперты прогнозировали спад российской экономики.