Туристы поделились, какие услуги выбирают в аэропорту

Согласно опросу 2 350 человек, стало известно, какими услугами в аэропорту пользуются туристы. Об этом передает РИА «Новости».

Как отмечается, самой востребованной у авиапассажиров услугой является поход в кафе, ресторане или снек-баре аэропорта. Об этом призналось 26% респондентов.

Сообщается, что далее в рейтинге услуг следует предоставление комнаты матери и ребенка, которой пользуются 24% опрошенных.

Кроме того, 21% туристов активно эксплуатируют станции для зарядки телефонов.

Ранее сообщалось, что расходы россиян на отдых внутри страны за 2019 год увеличились.