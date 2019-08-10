Названы самые богатые семьи мира

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BloombergBloomberg составил рейтинг самый богатых семей на планете.

Как отмечается, первую строчку заняла американская семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Ее состояние оценивается в $190,5 млрд.

На втором месте оказалась семья Марс, которая контролирует компанию по производству шоколадных батончиков. Их совокупное состояние составляет $126,5 млрд.

Третью строчку заняли братья Чарльз и Дэвид Кохи, руководящие нефтехимической корпорацией Koch Industries с состоянием в размере $124,5 млрд.

На четвертом месте оказалась королевская династия Аль-Сауд из Саудовской Аравии, располагающей $100 млрд.

Пятое место заняли братья Ален и Жерар Вертхаймеры, владеющие парфюмерным домом Chanel, чье состояние оценивается в $57,6 млрд.