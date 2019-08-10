Кабмин одобрил распределение субсидий для реализации нацпроектов

Кабинет министров на заседании одобрил внесение изменений в распределение субсидий регионам для реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Об этом сообщается на сайте Правительства.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — говорится в документе.

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусматривает помощь в создании в российских регионах новых мест в общеобразовательных организациях на 2019 и 2020 годы, модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных регионах на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов.

Кроме того, субсидии будут направлены на создание мест в общеобразовательных организациях в сельской местности и посёлках городского типа, а также в дошкольных учреждениях для детей от полутора до трёх лет.

Ранее сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев потребовал от министерств объяснений, почему сроки нацпроектов были сорваны.