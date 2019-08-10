Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
close
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что с «BBB-» до «BBB» был поднят рейтинг России в национальной и иностранной валюте.
По мнению агенства, Россия закрепила надежную и последовательную политическую основу.
Уточняется, что это поможет экономике стать более устойчивой к внешним шокам, а также снизит влияние волатильности цен на нефть.
Кроме того, это должно улучшит макроэкономическую стабильность.