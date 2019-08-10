В МВФ прокомментировали изменение курса юаня
Международный валютный фонд (МВФ) отреагировал на изменение курса юаня в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, об этом сказал глава миссии МВФ в Китае Джеймс Дэниэл.
«Мы видим, что курс жэньминьби (официальное название юаня. — Газета.Ru) в 2018 году в целом соответствовал среднесрочным основным показателям и желаемой политике», — заявил Дэниэл.
Он добавил, что в МВФ не заметили ни значительно повышения, ни значительного понижения курса.
Ранее Китайский Народный банк понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, что стало минимальным значением с 3 апреля 2008 года.